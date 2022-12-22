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Збірна-учасниця плей-офф ЧС-2022 звільнила головного тренера

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Варшава, Четвер 22 грудня 2022 14:38
Збірна-учасниця плей-офф ЧС-2022 звільнила головного тренера Фото: Чеслав Міхнєвіч втратив роботу в збірній Польщі (pzpn.pl)
Автор: Антон Федорців

Польський футбольний союз оголосив про припинення співпраці з керманичем національної команди Чеславом Міхнєвічем. Він керував збірною 11 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

52-річний фахівець втратив посаду коуча "Кадри". Чинний до 31 грудня контракт тренера функціонери продовжувати не будуть.

Міхнєвіч очолив збірну Польщі наприкінці січня. Він посів місце, що стало вакантним після несподіваної відставки Паулу Соузи. Під керівництвом польського фахівця "орли" зіграли 13 матчів, баланс яких рівний – 5 перемог, 3 нічиї, 5 поразок.

На чемпіонаті світу-2022 Польща дійшла до 1/8 фіналу. На груповому етапі команда Міхнєвіча зіграла внічию з Мексикою (0:0), обіграла Саудівську Аравію (2:0) і поступилася Аргентині (0:2). На першій стадії плей-офф поляки програли іншому фіналісту Мундіалю – збірній Франції (1:3).

Найбільших успіхів Міхнєвіч-тренер досягнув на чолі "Заглембє" та варшавської "Легії". З обома колективами він ставав чемпіоном Польщі – у сезонах 2006/07 і 2020/21 відповідно. Конкурентом фахівця в боротьбі за посаду керманича "Кадри" був Андрій Шевченко.

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

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