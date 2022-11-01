ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Японии объявила заявку на ЧМ-2022: кто попал в список

Новина українською →
Токио, Вторник 01 ноября 2022 16:57
Сборная Японии объявила заявку на ЧМ-2022: кто попал в список Фото: Хадзимэ Мориясу – главный тренер сборной Японии (japantimes.co.jp)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Японии обнародовал список футболистов, которые отправятся на Мундиаль в Катаре. Старт турнира намечен на 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter ассоциации.

Наставник "синих самураев" Хадзимэ Мориясу решил сразу объявить окончательный перечень исполнителей. В заявке максимальное количество исполнителей – 26 игроков.

Большинство футболистов сборной Японии выступает в Европе. В частности, в заявку попал одноклубник Александра Зинченко в лондонском "Арсенале" Такехиро Томиясу. В свою очередь не попал в список избранных бомбардир шотландского "Селтика" Кего Фурухаси.

Япония на Мундиале сыграет в квартете E. Там ее соперниками станут сборные Германии, Коста-Рики и Испании. Первый матч – 23 ноября против Бундестима.

Финальная заявка сборной Японии на ЧМ-2022:

Вратари: Гонда, Шмидт, Кавасима

Защитники: Ямане, Сакаи, Йесида, Томиясу, Танигути, Итакура, Хироки Ито, Нагатомо, Накаяма

Полузащитники: Эндо, Морита, Танака, Сибасаки, Митома, Камада, Доан, Дзюня Ито, Минамино, Кубо, Сома

Нападающие: Маэда, Асано, Веда

Сборная Японии объявила заявку на ЧМ-2022: кто попал в список

Ранее итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, накануне УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира ЧМ-2022
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне