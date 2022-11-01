Збірна Японії оголосила заявку на ЧС-2022: хто потрапив у список

Тренерський штаб національної команди Японії оприлюднила список футболістів, які поїдуть на Мундіаль у Катарі. Старт турніру запланований на 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter асоціації .

Керманич "блакитних самураїв" Хадзіме Моріясу вирішив відразу оголосити остаточний перелік виконавців. У заявці максимальна кількість виконавців – 26 гравців.

Більшість футболістів збірної Японії виступає в Європі. Зокрема, до заявки потрапив одноклубник Олександра Зінченка в лондонському "Арсеналі" Такехіро Томіясу. Натомість не потрапив у список обраних бомбардир шотландського "Селтіка" Кього Фурухасі.

Японія на Мундіалі гратиме в квартеті E. Там її суперниками стануть збірні Німеччини, Коста-Ріки та Іспанії. Перший матч – 23 листопада проти Бундестім.

Фінальна заявка збірної Японії на ЧС-2022:

Воротарі: Гонда, Шмідт, Кавасіма

Захисники: Ямане, Сакаї, Єсіда, Томіясу, Танігуті, Ітакура, Хірокі Іто, Нагатомо, Накаяма

Півзахисники: Ендо, Моріта, Танака, Сібасакі, Мітома, Камада, Доан, Дзюня Іто, Мінаміно, Кубо, Сома

Нападники: Маеда, Асано, Веда

Раніше італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.