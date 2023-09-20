Сборная Польши получила нового тренера: местный специалист заменил опозоренного чемпиона

50-летний специалист стал новым наставником "Кадры". В новой должности тренер дебютирует в октябре матчем против Фарерских островов в отборе к Евро-2024.

Пробеж занял пост, ставший вакантным после увольнения португальца Сантуша. Чемпион Европы-2016 удержался на должности всего на 9 месяцев. За это время он успел провести у руля сборной Польши 6 поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения (Чехия, Молдова, Албания).

"Кадра" под руководством Сантуша снизила шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. В данный момент польская сборная идет на 4-й строчке группы E, уступая албанцам (10 очков), чехам и молдованам (по 8). Польские футболисты записали в актив всего 6 пунктов.

Кто такой Михал Пробеж

Уроженец Бытома, играл в чемпионатах Польши и Германии. Главная команда в карьере – "Гурник" из Забже.

Тренерскую деятельность начал в сезоне 2005/06 с бытомской "Полонии". Позже работал с "Видзевом", "Ягеллонией", ЛКС, "Арисом" из греческих Салоник, краковской "Вислой", "Белхатувом", гданьской "Лехией", "Краковией" и "Термалицой". Завоевал по два Кубка и Суперкубка Польши.

В 2010 году был признан Тренером года в Польше. В прошлом году Пробеж возглавил молодежную сборную. Провел 10 матчей в должности – 5 побед, 3 ничьих, 2 поражения.