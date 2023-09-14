Сборная Польши осталась без тренера: чемпион Европы-2016 удержался шесть матчей
Польский футбольный союз отправил в отставку Фернанду Сантуша с должности наставника национальной команды после провального старта сборной в квалификации к Евро-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
68-летний специалист потерял работу после поражения от сборной Албании (0:2) в отборе к чемпионату Европы. В общей сложности у руля "белых орлов" он провел всего 6 поединков.
Сантуш возглавил сборную Польши в январе. Португальский тренер получил задачу выйти на Евро-2024 из группы E квалификации. Впрочем, польская сборная начала отбор громким поражением Чехии (1:3) и едва обыграла албанцев дома (1:0).
Кредит доверия к Сантушу у руководства ассоциации оставался, и он провел июньский и сентябрьский циклы с национальной командой. Однако результаты сборной Польши не улучшились. После минимальной победы над Германией в спарринге поляки сенсационно проиграли Молдове (2:3), а осенью только во втором тайме дожали Фареры благодаря дублю Левандовски.
Сантуш, ставший чемпионом Европы-2016 с Португалией, был третьим иностранцем во главе "Кадры" в истории. Раньше с национальной командой работали нидерландец Бенхаккер и португалец Соуза. Самым высоким достижением сборной остаются бронзовые награды ЧМ-1974 и Мундиаля-1982.
Руководство Польского футбольного союза пообещало оперативно подыскать замену Сантушу. Национальная команда по-прежнему сохраняет шансы на выход из группы на Евро-2024. Для этого нужно побеждать в своих матчах и ждать осечки соперников. Ближайший поединок против Фарер 12 октября.
[KOMUNIKAT]
Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dnem 13 września 2023 года trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski.
Szczegóły... — PZPN (@pzpn_pl) September 13, 2023
К слову, ранее сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.
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