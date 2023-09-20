Збірна Польщі отримала нового тренера: сенсаційний фахівець замінив знеславленого чемпіона

50-річний фахівець став новим керманичем "Кадри". На новій посаді тренер дебютує у жовтні матчем проти Фарерських островів у відборі до Євро-2024.

Пробєж обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення португальця Сантуша. Чемпіон Європи-2016 втримався на посаді лише на 9 місяців. За цей час він встиг провести біля керма збірної Польщі 6 поєдинків, у яких здобув три перемоги та зазнав трьох поразок (Чехія, Молдова, Албанія).

"Кадра" під керівництвом Сантуша зменшила шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи. Наразі польська збірна йде на 4-й сходинці групи E, поступаючись албанцям (10 очок), чехам і молдованам (по 8). Польські ж футболісти записали в актив лише 6 пунктів.

Хто такий Міхал Пробєж

Уродженець Битома, грав у чемпіонатах Польщі та Німеччини. Головна команда в кар'єрі – "Гурнік" із Забже.

Тренерську діяльність розпочав у сезоні 2005/06 з битомської "Полонії". Пізніше працював із "Відзевом", "Ягеллонією", ЛКС, "Арісом" із грецьких Салонік, краківською "Віслою", "Белхатувом", гданьською "Лехією", "Краковією" і "Термаліцою". Здобув по два Кубка та Суперкубка Польщі.

У 2010 році був визнаний Тренером року в Польщі. Торік Пробєж очолив молодіжну збірну. Провів 10 матчів на посаді – 5 перемог, 3 нічиї, 2 поразки.