Аргентина уверенно обыграла сборную Польши и вместе с ней вышла в 1/8 финала Мундиаля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа C, 3-й тур

Польша – Аргентина – 0:2

Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 68

Нереализованный пенальти: Месси, 39 (А)

"Альбиселесте" едва ли не со стартовым свистком побежали вперед. Набеги аргентинцев в стартовые минуты разбивались об редуты "Кадры". Лишь на 10-й минуте фавориту удалось нанести первый удар – Месси слева прорвался в штрафную, но его выстрел в ближний угол отразил Щенсны.

Далее сборная Аргентины дважды опасно била в течение одной атаки. Но первый удар заблокировал защитник, а вторым темпом Акунья пробил мимо стойки. Наконец на 33-й минуте Ди Мария мастерски закрутил мяч под перекладину прямо с углового, но кипер не дремал.

А на 39-й судейская бригада откровенно придумала одиннадцатиметровый в ворота сборной Польши. В чисто игровом эпизоде ​​Щенсны задел Месси рукой в ​​верховой борьбе, а тот упал как убитый. Но справедливость восторжествовала – Щенсны роскошно парировал удар симулянта с отметки.

Но все же аргентинцы повели в дебюте второй половины, когда сработала простая комбинация. Ди Мария отдал Молине вперед по правому флангу, а тот прострелил в центр штрафной. Там совершенно свободным оказался Макаллистер, поэтому в касание покатил мяч в дальний угол.

Теперь отсиживаться в обороне "Кадре" нужды не было. Поляки не только пошли вперед, но и начали активно прессинговать "альбиселесте" на чужой половине. В общем, стало интереснее. Вот Глик опасно пробил головой после навеса со стандарта. Удар же Скураса из-за пределов штрафной заблокировал кто-то из защитников.

Свободнее задышалось и атакующей линии сборной Аргентины. Пошел открытый футбол, при котором "альбиселесте" имели больше возможностей. К примеру, Макаллистер оказался на ударной позиции, но пробил прямо по центру ворот.

На 68-й минуте латиноамериканцы смогли закрепить свое преимущество. Фернандес пасом в штрафную отыскал Альвареса, и форвард "Манчестер Сити" отправил мяч в дальнюю девятку Щенсны – 0:2.

Сразу счет едва не стал разгромным. Польский кипер отразил удар Месси из границ штрафной зоны. Дальше дубль мог оформить Альварес, но с выгодной позиции пробил в сетку с внешней стороны. В свою очередь у поляков впереди вообще ничего не клеилось. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы не пропустить в третий раз.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. Аргентинская сборная стала победителем группы C, а национальная команда Польши финишировала второй. Ее дополнительные показатели оказались лучше, чем у сборной Мексики, которая тоже набрала 4 пункта. В рамках 1/8 финала "альбиселесте" сыграют против Австралии, а "Кадра" встретится с Францией.