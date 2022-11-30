ЧМ-2022: Мексика не смогла разгромить сборную Саудовской Аравии и покинула турнир

Чемпионат мира-2022, группа C, 3-й тур

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2

Голы: Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 48, Чавес, 52

Мексиканцы начали нагнетать ситуацию у ворот соперника с первых минут встречи. Уже в дебюте "зеленые" упустили две возможности забить. Сначала Вега не обыграл Аль-Оваиса в пределах штрафной, а затем Канно пробил над девяткой со штрафного.

В середине тайма дважды в эпицентре событий оказывался Пинеда. Центрхав сборной Мексики сначала пробил в руки голкиперу из-под двух защитников. Вскоре же не смог замкнуть дальнюю стойку после навеса Лосано. А перед перерывом он же пробил мимо штанги после стенки с партнером.

А вот на старте второй 45-минутки мексиканцы быстро забили. Помог стандарт – подачу с углового продлили сбросом пяткой на Мартина, а тот с нескольких метров протолкнул мяч в сетку. Но Мексике нужно было забивать еще.

И уже через четыре минуты мяч во второй раз оказался в воротах Саудовской Аравии. И снова гол пришел со стандарта. В этот раз Чавес решил бить штрафной и левый классно уложил мяч точно в девятку ворот Аль-Оваиса.

Поскольку в параллельном матче польская сборная уже уступала Аргентине, то сборной Мексики нужно было забивать еще. "Зеленым" откровенно не везло, да еще Аль-Оваис поймал кураж, отбив выстрелы Лосано метров с 20-ти и еще один фантастический удар Чавеса со штрафного.

Слишком увлекшись целью забить третий мяч, мексиканцы упустили выпад аравийцев в добавленное арбитром время. На 90+5-й минуте Аль-Давсари обстукался с Бахебри и отправил мяч в ворота. Этот гол не только размочил счет, но и вывел в плей-офф сборную Польши.