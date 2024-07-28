Сборная Канады жестоко поплатилась за шпионаж на Олимпиаде: выход в плей-офф под риском

Женская сборная Канады по футболу получила серьезное наказание от Международной федерации футбола (ФИФА) за шпионские действия с помощью дронов в отношении олимпийской команды Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

С "кленовых листьев" сняли 6 очков на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года. После победы над новозеландками в стартовом туре (2:1) у канадок в пассиве -3 пункта.

Канада наказана за нарушение принципов честной игры и запрета на полеты беспилотников над любыми тренировочными площадками. Главный тренер сборной Бев Пристман, ее ассистентка Жасмин Мандер и аналитик Джоуи Ломбарди лишены права заниматься футбольной деятельностью на 1 год. Канадская футбольная ассоциация заплатит штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.

Шпионский скандал разразился перед стартом Игр-2024, когда вблизи тренировочной базы Новой Зеландии задержали Ломбарди за съемку занятий океаниек с помощью дрона. Его вместе с Мандер выгнали из олимпийской делегации, а Пристман отрицала собственную причастность и на всякий случай не находилась на тренерской скамье во время поединка.

Женская сборная Канады и Олимпийские игры

"Кэнакс" – одни из мировых грандов. Олимпиада этого года стала для команды пятой в истории после дебюта в Пекине-2008.

Канадская сборная трижды финишировала с олимпийскими медалями. В частности, после "бронзы" в Лондоне и Рио-де-Жанейро "кленовые листья" завоевали золотые награды в Токио (2021). Пресса предположила, что уже на Олимпиаде в Японии канадцы шпионили за соперниками.

На Играх-2024 женская сборная Канады проведет еще два матча группового этапа. 28 июля канадки встретятся со сборной Франции, а 31 июля будут противостоять Колумбии. "Кэнакс" получат шансы выйти в плей-офф с третьего места, если выиграют оба поединка.