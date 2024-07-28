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Збірна Канади жорстоко поплатилася за шпигунство на Олімпіаді: вихід у плей-офф під ризиком

Париж, Неділя 28 липня 2024 13:48
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Збірна Канади жорстоко поплатилася за шпигунство на Олімпіаді: вихід у плей-офф під ризиком Фото: "Кенакс" перед стартом Олімпійських ігор (canadasoccer.com)
Автор: Антон Федорців

Жноча збірна Канади з футболу отримала серйозне покарання від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за шпигунські дії з допомогою дронів щодо олімпійської команди Нової Зеландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

З "кленових листків" зняли 6 очок на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року. Після перемоги над новозеландками в стартовому турі (2:1) канадки мають в пасиві -3 пункти.

Канада покарана за порушення принципів чесної гри та заборони на польоти безпілотників над будь-якими тренувальними майданчиками. Головна тренерка збірної Бев Прістман, її асистентка Жасмін Мандер і аналітик Джоуї Ломбарді позбавлені права займатися футбольною діяльністю на 1 рік. Канадська футбольна асоціація заплатить штраф у розмірі 200 тисяч швейцарських франків.

Шпигунський скандал спалахнув перед стартом Ігор-2024, коли поблизу тренувальної бази Нової Зеландії затримали Ломбарді за зйомку занять океанійок за допомогою дрона. Його разом із Мандер вигнали з олімпійської делегації, а Прістман заперечила власну причетність і про всяк випадок не перебувала на тренерській лаві під час поєдинку.

Жіноча збірна Канади та Олімпійські ігри

"Кенакс" – одні зі світових грандів. Цьогорічна Олімпіада стала для команди п'ятою в історії після дебюту в Пекіні-2008.

Канадська збірна тричі фінішувала з олімпійськими медалями. Зокрема, після "бронзи" в Лондоні та Ріо-де-Жанейро "кленові листки" завоювали золоті нагороди в Токіо (2021). Преса припустила, що вже на Олімпіаді в Японії канадці шпигували за суперниками.

На Іграх-2024 жіноча збірна Канади проведе ще два матчі групового етапу. 28 липня канадки зустрінуться зі збірною Франції, а 31 липня протистоятимуть Колумбії. "Кенакс" матимуть шанси вийти в плей-офф із третього місця, якщо виграють обидва поєдинки.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 27 липня на Олімпіади-2024.

Нагадаємо, напередодні футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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