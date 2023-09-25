Сборная Франции выдвинула неожиданный ультиматим MVP сезона НБА: что произошло

29-летний баскетболист должен выбрать между тремя сборными. Франция установила дедлайн для звезды Национальной баскетбольной ассоциации по определению позиции в вопросе выступлений в рядах Les Bleus.

Эмбиид получил французское гражданство в 2022 году. Тогда он заявил о намерениях сыграть за сборную Франции на домашних Олимпийских играх-2024. Впрочем, с тех пор так и не провел ни одного поединка за национальную команду. Теперь в его услугах заинтересованы еще и Камерун со США.

"Пока он не стал членом сборной, но мы работаем с этим конкретным случаем. Мы имели возможность пообщаться с ним. Теперь ждем ответа. Мы также знаем, что сборная США тоже стремится его получить. Тем не менее, мы вскоре услышим о нем. Надеемся, что он в курсе дел", – заявил президент французской федерации Сьюта.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 3-м номером.

В рядах пенсильванцев проводит седьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В этом году признан Самым ценным игроком ассоциации, шестикратный участник Матча всех звезд НБА.

Баскетболом начал заниматься в 15 лет, а до этого увлекался волейболом и футболом. Переехать за океан помог Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".