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Збірна Франції висунула несподіваний ультиматим MVP сезону НБА: що трапилося

Фото: Джоел Ембіід у майці "76-х" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід опинився перед нелегким вибором національної команди для виступів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BasketNews.

29-річний баскетболіст повинен обрати між трьома збірними. Франція встановила дедлайн для зірки Національної баскетбольної асоціації щодо визначення позиції у питання виступів у лавах Les Bleus.

Ембіід отримав французьке громадянство в 2022 році. Тоді центровий заявив про наміри зіграти за збірну Франції на домашніх Олімпійських іграх-2024. Утім, із того часу так і не провів жодного поєдинку за національну команду. Тепер у його послугах зацікавлені ще й Камерун зі США.

"Наразі він не став членом збірної, але ми працюємо з цим конкретним випадком. Ми мали можливість поспілкуватися з ним. Тепер чекаємо на відповідь. Ми також знаємо, що збірна США теж прагне його отримати. Тим не менше, ми невдовзі почуємо про нього. Маємо надію, що він у курсі справ", – заявив президент французької федерації Сьюта.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2014 обраний "Філадельфією" під 3-м номером.

У лавах пенсильванців проводить сьомий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Цьогоріч визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Баскетболом почав займатися в 15 років, а до того захоплювався волейболом і футболом. Переїхати за океан допоміг Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".

До слова, українець Скапінцев відрахований "Нью-Йорк Нікс" до старту сезону НБА.

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ФранціяНБАБаскетбол