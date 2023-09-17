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Центровый сборной Украины отчислен клубом НБА: что произошло

Нью-Йорк, Воскресенье 17 сентября 2023 10:58
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Центровый сборной Украины отчислен клубом НБА: что произошло Фото: Дмитрий Скапинцев провел 5 матчей в Летней лиге ассоциации (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент "Нью-Йорк Никс" решил отчислить украинца Дмитрия Скапинцева из ростера команды на грядущий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hoops Wire.

25-летний центровой пока не входит в планы тренерского штаба легендарного клуба. В рядах "Никс" он отыграл в Летней лиге НБА и занимался в тренировочном лагере команды.

Скапинцев в августе подписал негарантированный контракт с "Нью-Йорком", который мог трансформироваться в двустороннее соглашение. После отчисления украинец, вероятнее всего, останется в системе "Никс". Очевидно, что центровой начнет сезон в фарм-клубе из Джи-Лиги – "Уэстчестере".

В этом году Скапинцев сыграл 5 поединков в рядах "Нью-Йорка" в Летней лиге НБА. Средние цифры украинца – 7.4 очка, 6.6 подбора, 2.6 передачи и 0.4 перехвата. На паркете он в среднем проводил 17 минут. Сезон 2022/23 он отыграл за "Уэстчестер".

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

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