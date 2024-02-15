Сборная Франции выиграла биатлонный микст на ЧМ-2024, Украина за пределами топ-10

Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно победили в одиночной смешанной эстафете на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Дуэт французов завоевал "золото" на дистанции 6+7,5 километров. Победители одолели трассу с четырьмя огневыми рубежами за 36:21,7 минут.

Фийон Майе и Жанмонно использовали всего три дополнительных патрона. Это вместе с высоким темпом на трассе позволило опередить конкурентов почти на полминуты. Вторыми финишировали итальянцы, допустившие пять промахов. Замкнула тройку призеров Норвегия – штраф и 7 дополнительных патронов.

Сборная Украины в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной провалила эстафету. Правда, они сумели избежать штрафных кругов. Однако каждый из отечественных биатлонистов использовал 6 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной одиночной смешанной эстафеты на ЧМ-2024:

Франция Италия (+24,6) Норвегия (+27,4)

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14. Украина (+2:26,0)