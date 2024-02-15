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Збірна Франції виграла біатлонний мікст на ЧС-2024, Україна за межами топ-10

Нове Место, Четвер 15 лютого 2024 19:59
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Збірна Франції виграла біатлонний мікст на ЧС-2024, Україна за межами топ-10 Фото: Кентен Фійон Майє здобув "золото" чемпіонату світу (facebook.com/fillonmailletquentin)
Автор: Антон Федорців

Французькі біатлоністи Кентен Фійон Майє та Лу Жанмонно перемогли в одиночній змішаній естафеті на світовій першості в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Дует французів виборов "золото" на дистанції 6+7,5 кілометрів. Переможці здолали трасу з чотирма вогневими рубежами за 36:21,7 хвилин.

Фійон Майє та Жанмонно використали лише три додаткових патрони. Це разом із високим темпом на трасі дозволило випередити конкурентів майже на півхвилини. Другими фінішували італійці, які припустилися п'яти промахів. Замкнула трійку призерів Норвегія – коло штрафу та 7 додаткових патронів.

Збірна України в складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної провалила естафету. Щоправда, вони зуміли уникнути штрафних кіл. Проте, кожен із вітчизняних біатлоністів використав 6 додаткових патронів.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети на ЧС-2024:

  1. Франція
  2. Італія (+24,6)
  3. Норвегія (+27,4)

...

14. Україна (+2:26,0)

До слова, напередодні Йоганнес Бьо переміг в індивідуальній гонці на ЧС-2024.

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