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Йоханнес Бе триумфовал в индивидуальной гонке на ЧМ-2024

Нове Место, Среда 14 февраля 2024 20:09
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Йоханнес Бе триумфовал в индивидуальной гонке на ЧМ-2024 Фото: Йоханнес Бе лишь однажды промахнулся на дистанции (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл первую золотую награду на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Титулованный спортсмен с лучшим временем завершил соревнования на "марафонской" дистанции в 20 километров. Он преодолел гонку за 45:49,0 минут.

Бе-младший допустил лишь один промах – на первом из четырех огневых рубежей. Он почти на минуту опередил старшего брата Тарьея. Тот тоже только однажды ошибся. Дополнил подиум немец Долль (1 выстрел в "молоко").

Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он прошел без промахов три огневых рубежа, но во время первого посещения стрельбища закрыл лишь 3 мишени из пяти. В конце концов, на финише он проиграл Бе-младшему целых шесть минут.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км на ЧМ-2024, мужчины:

    1. Йоханнес Бе
    2. Тарьей Бе (+58,9)
    3. Бенедикт Долль (+1:53,3)

    ...

    29. Антон Дудченко (+6:00,4)

    62. Артем Прима (+8:34,2)

    73. Тарас Лесюк (+10:03,6)

    76. Денис Насыко (+10:35,0)

    К слову, накануне Виттоцци выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке ЧМ-2024.

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