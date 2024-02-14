Йоханнес Бе триумфовал в индивидуальной гонке на ЧМ-2024
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл первую золотую награду на чемпионате мира 2024 года в чешском Нове Место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Титулованный спортсмен с лучшим временем завершил соревнования на "марафонской" дистанции в 20 километров. Он преодолел гонку за 45:49,0 минут.
Бе-младший допустил лишь один промах – на первом из четырех огневых рубежей. Он почти на минуту опередил старшего брата Тарьея. Тот тоже только однажды ошибся. Дополнил подиум немец Долль (1 выстрел в "молоко").
Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он прошел без промахов три огневых рубежа, но во время первого посещения стрельбища закрыл лишь 3 мишени из пяти. В конце концов, на финише он проиграл Бе-младшему целых шесть минут.
Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км на ЧМ-2024, мужчины:
- Йоханнес Бе
- Тарьей Бе (+58,9)
- Бенедикт Долль (+1:53,3)
...
29. Антон Дудченко (+6:00,4)
62. Артем Прима (+8:34,2)
73. Тарас Лесюк (+10:03,6)
76. Денис Насыко (+10:35,0)
К слову, накануне Виттоцци выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке ЧМ-2024.
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