Вице-чемпион мира заявил на Мундиаль обладателя "Золотого мяча" и экс-лидера "Динамо"

Тренерский штаб сборной Хорватии определился с перечнем исполнителей, которые поедут на грядущий чемпионат мира в Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Финалист ЧМ-2018 Златко Далич повезет на нынешний форум 26 футболистов. В заявку попал ряд звездных исполнителей.

В составе сборной Хорватии сыграет обладатель "Золотого мяча-2018" Лука Модрич. Также к лагерю национальной команды присоединится бывший защитник киевского "Динамо", а ныне – АЕКа из Афин Домагой Вида. Нашлись места в заявке также для опытных Ловрена, Ковачича, Брозовича, Перишича и других.

На ЧМ-2022 хорваты выступят в группе F. Там они будут соревноваться за путевку в 1/8 финала Мундиаля с командами Марокко, Канады и Бельгии. Первый матч – 23 ноября против "Атласских львов".

Заявка сборной Хорватии на чемпионат мира-2022:

Вратари: Ливакович, Ивушич, Грбич

Защитники: Вида, Ловрен, Баришич, Юранович, Гвардиол, Соса, Станишич, Эрлич, Шутало

Полузащитники: Модрич, Ковачич, Брозович, Пашалич, Влашич, Майер, Якич, Сучич

Нападающие: Перишич, Крамарич, Петкович, Оршич, Будимир, Ливая

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