Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке

Государственное бюро расследований задержало кадровика бригады Сил территориальной обороны ВСУ, наладившего схему получения денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

Отмечается, что кадровик нашел 14 потенциальных кандидатов на перевод в новый учебный центр на базе бригады, который находится в тылу.

За такой перевод он потребовал 75 тысяч гривен с каждого военнослужащего. Одному из них он передал список военных с предложением собрать деньги за такую "услугу".



Кроме того, еще одному военнослужащему за 180 тысяч гривен обещал содействовать в непривлечении его к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.



ГБР задержал кадровика при получении неправомерной выгоды в сумме более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту работы, регистрации и проживания задержанного правоохранители изъяли списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.



Фигурант сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. В ГБР отмечают, что суд арестовал подозреваемого с альтернативой внесения залога. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.