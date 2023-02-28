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Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 17:52
Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке Фото: кадровик ТрО сожгся на миллионной взятке (ssu gov ua)
Автор: Елена Черкасец

Государственное бюро расследований задержало кадровика бригады Сил территориальной обороны ВСУ, наладившего схему получения денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что кадровик нашел 14 потенциальных кандидатов на перевод в новый учебный центр на базе бригады, который находится в тылу.

За такой перевод он потребовал 75 тысяч гривен с каждого военнослужащего. Одному из них он передал список военных с предложением собрать деньги за такую "услугу".


Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке Кроме того, еще одному военнослужащему за 180 тысяч гривен обещал содействовать в непривлечении его к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.


Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взяткеГБР задержал кадровика при получении неправомерной выгоды в сумме более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту работы, регистрации и проживания задержанного правоохранители изъяли списки бригады и проекты инициативных писем-соглашений на перевод военнослужащих в учебный центр.


Предлагал солдатам перевестись в тыл. Кадровика ТрО задержали на взятке Фигурант сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. В ГБР отмечают, что суд арестовал подозреваемого с альтернативой внесения залога. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила схемы уклонения от призыва в Киевской, Закарпатской и Винницкой областях. Среди организаторов - член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.

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