Собирал разведданные об ВСУ. В Черниговской области задержали российского информатора

Как отмечают правоохранители, прежде всего врага интересовала информация о местоположениях блокпостов, численности личного состава, наличии военной техники ВСУ и строительстве на территории региона объектов военной авиации.

Также злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны.

Кроме того, фигурант по заданию вражеских спецслужб собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры областного центра. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по региону.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленника и задержали его по месту жительства. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

По данным следствия, враждебным информатором является местный житель, попавший в период зрения оккупации части региона в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов.

В мае этого года на мужчину дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество в войне против Украины.

Впоследствии российский осведомитель приступил к выполнению враждебных задач, о чем "отчитывался" агрессору в анонимном чате. Чтобы скрыть преступную деятельность, он удалял все сообщения после каждого "сеанса" связи с оккупантами.

Фото: в Черниговской области задержали российского информатора (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ собрали на фигуранта обоснованную доказательную базу и сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Информаторы РФ в Украине

Напомним, недавно СБУ задержала вражеского информатора из Славянска, собиравшего для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Также ранее правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

Позже Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак страны-агрессора на Одесскую область.