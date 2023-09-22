Корректировала удары по Одесской области. СБУ задержала российского информатора

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак страны-агрессора на Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, для совершения вражеских ударов злоумышленница передала кафирам электронные координаты девяти объектов военной и критической инфраструктуры региона. Среди них - укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения.

Кроме того, российская корректировка пыталась отслеживать направления полетов боевой авиации ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. В результате были приняты меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям.

Саму же корректировку сотрудники СБУ задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам. Отмечается, что тем самым украинская спецслужба предотвратила осуществление серии воздушных ударов врага по "подготовленным" целям на территории региона.

По данным следствия, российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала оккупантов и активно об этом "выписывала" в запрещенных соцсетях. Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила по маршрутному такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых указывала украинские объекты.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.

Фото: СБУ задержала российского информатора, которая корректировала удары по Одесской области (ssu.gov.ua)

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время она находится под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Информаторы РФ в Украине

Напомним, недавно СБУ задержала вражеского информатора из Славянска, собиравшего для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Также ранее правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.