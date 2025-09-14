Собирал на "лечение" для бойца ВСУ. В Житомире мужчина обманул почти 90 человек

Следствие установило, что в марте-мае 2024 года Скидан создал в Facebook 7 фейковых аккаунтов и размещал объявления о сборе средств на лечение и протезирование раненого военнослужащего. На самом деле никаких сборов не существовало. От мошеннических действий пострадали почти 90 граждан, которые перечисляли деньги на банковские карты обвиняемого.

Полученные средства Скидан тратил на собственные нужды, в частности на азартные игры в онлайн-казино. В целом он "отмыл" не менее 50 тысяч гривен, пытаясь замаскировать незаконное происхождение денег.

В суде обвиняемый признал вину, раскаялся и согласился сотрудничать со следствием.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины, Скидана освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Согласно приговору, мужчина должен выполнять пробационную программу "Изменение прокриминального мышления", периодически являться в орган пробации и не выезжать за пределы Украины без согласования. Кроме того, он обязан компенсировать государству расходы на проведение экспертизы - 7 572 грн.

Суд также постановил конфисковать мобильный телефон iPhone XS, который использовался для легализации преступных средств.