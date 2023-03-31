СБУ задержала начальницу Житомирской таможни на взятке
Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. Ее организовала руководительница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, организатором схемы является начальница Житомирской таможни. Чиновница привлекла одного из начальников отделов, а также местного брокера в качестве посредников.
Злоумышленники потребовали взятки с местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. Чиновники обещали не препятствовать таможенному оформлению. В случае отказа - угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.
СБУ задокументировала два факта получения взяток. Начальницу Житомирской таможни задержали "на горячем" во время получения денег.
Правоохранители готовятся объявить фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 368 УК.
Фото: СБУ задержала начальницу Житомирской таможни за коррупцию (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ и ГБР начали масштабную спецоперацию и проводят обыски по всей вертикали таможни.
Кроме того, ранее пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение за коррупционные схемы.
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