В Днепре задержали предателя, он помогал РФ "обойти" системы ПВО. Ему грозит пожизненное

Правоохранители в Днепре задержали предателя, который помогал россиянам "обойти" систему украинской ПВО. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По данным следствия, кадровый сотрудник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года.

В поле зрения агрессора он попал после выкладывания собственных антиукраинских сообщений в Telegram-каналах прокремлевских блогеров.

Для выполнения вражеских задач предатель объезжал местность на собственном авто и скрыто фиксировал украинские объекты. Коммуникацию с оккупантами он поддерживал через популярный мессенджер.

Какую информацию он передавал россиянам

Прежде всего фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ. Эта информация нужна была оккупантам для того, чтобы попытаться "обойти" украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов.

Также в случае получения точных координат захватчики планировали осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по украинским станциям радиолокации.

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

Еще одной задачей российского агента было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой.

Ему грозит пожизненное

Сотрудники СБУ разоблачили вражеского пособника еще на начальном этапе его разведывательной активности.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение

Подозрения оккупантам и коллаборантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российским генералам - Александру Чайко и Владимиру Кравченко. Они командовали авиаударами по многоэтажкам во время боев за Киев.

Также трое российских военных во время оккупации села под Харьковом расстреляли мужчину по мотивам личной мести. Теперь им объявили подозрения за нарушение законов и обычаев войны.

А учительница в оккупированном Мелитопольском районе создала "кадетский класс" для детей, в котором их готовят для будущей службы в армии РФ.