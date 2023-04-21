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Собирал данные о HIMARS и картах минных полей: в Киевской области задержали адвоката-предателя

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Пятница 21 апреля 2023 14:41
Собирал данные о HIMARS и картах минных полей: в Киевской области задержали адвоката-предателя Фото: СБУ задержала адвоката-предателя, который собирал данные о HIMARS и картах минных полей (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины задержала адвоката-изменника, который собирал для оккупантов данные о позициях HIMARS, а также карты "минных полей" возле Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что злоумышленником оказался местный действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и из-за неуспешного прохождения аттестации был уволен из структуры в 2021 году.

Установлено, что мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных ВСУ на подступах к Киеву и на территории Черниговской области, а также в прифронтовых районах востока Украины.

К тому же, подозреваемый разведывал возможные боевые позиции РСЗО M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Отмечается, что российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное вознаграждение за передачу секретных сведений.

Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских защитников и создания собственной карты украинских укреплений.

Однако сотрудники СБУ своевременно выявили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

В ходе расследования установлено, что мужчина также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. К сделке он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

В ходе обыска у адвоката-изменника обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, правоохранители задержали двух спасателей-коллаборантов, подожгли пожарную часть под Киевом.

Кроме того, предатель, который "сливал" позиции ВСУ в Днепропетровской области своему сыну-оккупанту, получил 15 лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины Киевская область
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