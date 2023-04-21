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Подожгли пожарную часть под Киевом. СБУ задержала двух спасателей-коллаборантов

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 10:26
Подожгли пожарную часть под Киевом. СБУ задержала двух спасателей-коллаборантов Фото: СБУ задержала двух спасателей-коллаборантов, которые подожгли пожарную часть под Киевом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала двух изменников, которые в начале вторжения РФ подожгли пожарно-спасательную часть под Киевом. Злоумышленниками оказались два чиновника 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, во время оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

"Служба безопасности задержала двух изменников из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года. Разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко", - говорится в сообщении.

Так, задержанные 22 марта прошлого года предатели подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков.

"В результате пожара было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь", - добавили в СБУ.

Таким образом, агрессор пытался оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей. Кроме того, фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Именно за их "наводкой" рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, пытавшихся потушить пожар в спасательной части.

Затем пострадавших держали в застенках местной "комендатуры РФ" до освобождения региона.

Предатели получали от захватчиков пищевые продукты и вещи первой потребности, которые им привозили в собственные дома. Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, правоохранители сообщили о подозрениях четырем лицам, которые заняли "должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области.

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Служба безопасности Украины Киевская область
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