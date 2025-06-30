Собираетесь завести собаку? Вот что нужно для этого знать: советы от профессионального кинолога

Не выбирайте собаку по внешности

"Вообще нужно ознакомиться с выбранной породой, с ее генетикой, не выбирать породу на эмоциях, потому что мне нравится, она красивая. Это первая серьезная ошибка, когда люди эмоционально принимают такое решение", - говорит Локтионов.

Он советует не полагаться на соцсети, а консультироваться со специалистом, который разбирается в конкретной породе.

"Надо реально общаться с сертифицированными специалистами, которые являются профессионалами", - добавляет Алексей.

Время и ресурсы

После выбора породы нужно честно ответить себе: сможете ли обеспечить собаке надлежащие условия?

"Понять, есть ли у тебя время и возможность финансово обеспечить правильную, комфортную, надлежащую жизнь для собаки. Потому что кроме кормления и ухода, есть еще момент здоровья", - отмечает кинолог.

Например, большую активную собаку не стоит держать в маленькой квартире, ведь ей нужно достаточно пространства.

Взять собаку из приюта - ответственный вызов

В приютах часто живут метисы или собаки с травматическим прошлым. И это важно учитывать.

"Мы не знаем, какая травматизация, ПТСР, какой уже есть опыт. Какую люди делают ошибку? Они думают, что если они возьмут такую собаку и дадут ей просто все, собака будет им отплачивать только добром", - объясняет Локтионов.

Но собака с улицы умеет выживать, а не слушаться. И приехав домой, ее поведение может кардинально измениться.

"Когда я беру такую собаку, мне нужно три недели, чтобы собака адаптировалась. Это научный факт, что формируется навык адаптации. Через три недели мы можем понять, что это за собака", - говорит эксперт.

Не подкрепляйте страх

Многие поведенческие проблемы возникают из-за неправильной реакции человека на страх собаки.

"Когда собака боится, человек начинает гладить собаку. Думает, что он успокаивает, берет на руки, а он просто подкрепляет. У собаки уже есть определенный стереотип, рефлекс", - говорит специалист.

Поэтому, особенно если речь идет о собаке из приюта, необходима помощь специалиста, который разбирается в работе с такими случаями.