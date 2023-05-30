Месть за Киев или внутренний фактор? Кто может стоять за атакой дронов на Москву

Неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье сегодня, 30 мая 2023 года. Российская сторона традиционно обвинила Украину, но наша страна отрицает причастность.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - ниже в материале РБК-Украина.

Новая атака

Сообщения о беспилотниках и взрывах появилдсь рано утром. Около 04:13 первый дрон врезался в технический этаж жилого дома на улице Атласова, от взрыва в нескольких квартирах вылетели стекла.

Примерно в 06:00 еще один беспилотник влетел в окно многоэтажки на Профсоюзной улице, но боезапас не сдетонировал. Третий влетел в многоэтажку на Ленинском проспекте, обломки попали в одну из квартир.

Внимание! На видео ненормативная лексика.

В результате пострадали два человека. По словам мэра Сергея Собянина, госпитализация никому из них не понадобилась.

Также сообщается, что большую часть беспилотников сбили еще на подлете к Москве. Обломки упали на территории Красногорского, Одинцовского и Истринского района Подмосковья. Издание "Верстка" опубликовало карту атаки 30 мая.

Фото: карта атаки беспилотников на Москву и область (t.me/svobodnieslova)

Главным направлением стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы. Беспилотники были замечены в районах Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены государственные резиденциии и дома представителей российской элиты.

Расхождения в цифрах

По предварительным данным российских Telegram-каналов, в атаке на Москву и область задействовали 32 беспилотника. В том числе:

19 были сбиты на подлете

около 10 зацепились за деревья и упали

3 попали в жилые дома

При этом уточнялось, что окончательная цифра будет меньшей, поскольку сообщения от очевидцев и экстренных служб могут дублироваться.

Согласно официальной версии Минобороны России, всего было 8 БПЛА самолетного типа и "все они были поражены". Те, которые прилетели многоэтажки, якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от цели. Остальные 5 - сбили зенитно-ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Фото: один из беспилотников врезался в многоэтажку (GettyImages)

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что официальные цифры занижены.

"Так или иначе мы понимаем, что российская ПВО работает недостаточно эффективно. То, о чем сообщает Минобороны РФ, обычно это чистая ложь. Тот же генерал Конашенков (спикер Минобороны России, - ред.) известный шут, верить словам которого - это себя не уважать. Поэтому я не исключаю, что они действительно занизили угрозу, и на самом деле были совсем другие масштабы атаки", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Какими беспилотниками атаковали Москву

Окончательной информации на этот счет нет. Telegram-каналы на одном из видео якобы идентифицировали ударный дрон UJ-22 Airborne украинской компании "Укрджет". Он способен пролететь до 800 км, и якобы такой беспилотник упал под Коломной в феврале 2023-го возле компрессорной станции "Газпрома".

Но сами же российские эксперты выступили с опровержением и заявили, что на видео легкомоторный самолет Cessna.

На другом видео опознали якобы беспилотник "А-2 Синиця", разработанный харьковским Конструкторским бюро "Взлет". Такой дрон может преодолевать расстояние до 100 км. Российские каналы предполагают, что речь идет о новой модификации с гораздо большим боевым радиусом, и, вероятно, недавно такой БПЛА упал под Краснодаром.

Также в России обсуждают, что в атаке якобы могли задействовать дроны ранее неизвестного типа, выполненные по схеме "утка" с дальностью полета от 400 до 1000 км.

Однако даже с учетом всех этих фактов есть сомнения в украинском следе. По данным международного волонтерского сообщества InformNapalm, это дроны китайского производства и запускались они из восточной части Московской области.

Кто может стоять за атакой

Министерство обороны России обвинило в причастности "киевский режим". У президента России Владимира Путина считают атаку ответом Украины на "эффективные российские удары по одному из центров принятия решений" в воскресенье, 28 мая.

"Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности.

Он также отказался комментировать тот факт, что цели находились на элитной Рублевке. Как пишет российский проект "Можем объяснить", один из дронов упал в трех километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево. Другие БПЛА сбивали недалеко резиденций премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова и других представителей элиты.

Ближе к вечеру на неудобные вопросы пришлось отвечать самому Путину. По его словам, "система ПВО сработала штатно, есть над чем работать, и мы знаем, что нужно делать". Кроме того, он назвал атаку дронов ответом на то, что еще два-три дня назад Россия якобы нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что Украина не имеет прямого отношения к атаке. Он также иронично предположил, что "возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям".

Отметим, в ночь на 28 мая Киев пережил самую масштабную атаку дронов с начала полномасштабного вторжения. И удары в комбинации с ракетами продолжаются ежедневно. Накануне россияне пытались ударить по украинской столице 11 ракетами баллистического типа, после чего начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что "наш ответ не заставит себя ждать".

Фото: украинская сторона отрицает причастность к атаке дронов (росСМИ)

Военный эксперт Александр Коваленко подчеркивает, что на данном этапе можно рассматривать все версии, но месть за Киев считает маловероятной. Он также напомнил заявление российского аналитика Руслана Пухова, действующего офицера военной разведке, об атаке на Кремль перед 9 мая.

"Тогда он заявил, что ударившие по Кремлю дроны были запущены с территории Московской области. Предположить, что на территории России может действовать украинская диверсионная группа с возможностью незаметно перемещать дроны, обустраивать площадки для запуска, - это не укладывается в голове. А когда речь идет не о двух, а о большем количестве БПЛА, причем похожих на китайские Migun-5, мы можем сделать вывод, что их снова запускали из Подмосковья", - отметил он в беседе с изданием.

По его мнению, наиболее правдоподобно здесь выглядит внутренний фактор, а не внешний. То есть действия партизан или конфронтация спецслужб и силовых структур. Ведь если дроны сбивают на подлете к Москве, то возникает вопрос, что делали средства ПВО на всей протяженности полета, если бы их, например, запускали из Украины.

Он также подчеркивает, что дроны долетели до самой Рублевки, и это дискредитирует в первую очередь министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Если это удар по Шойгу и Герасимову, кто может за этим стоять? У кого есть возможность без проблем запускать большое количество БПЛА из Подмосковья? Это могут быть (основатель ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожин и его руководители из ФСБ. Поэтому я не исключаю внутренний фактор", - добавил он.

Примечательно, что Пригожин использовал инцидент как повод раскритиковать Минобороны России. Он в характерной манере обвинил чиновников в том, что они допустили прилеты в Москву, и добавил, что "народ имеет право задавать вопросы этим паскудам", почему дроны взрываются в многоэтажках, а не в домах на Рублевке.

Возможную провокацию ФСБ также не исключает военный эксперт Владислав Селезнев. В частности, он проводит параллели с тем, как велась подготовка в 1999 году ко Второй Чеченской войне. Тогда спецслужбы устроили бомбовый террор в Москве и Волгодонске, чтобы создать предпосылки для военной кампании.

"Я не исключаю, что и здесь могут попытаться реализовать такой вариант. Цель - сцементировать российское общество и настроить на то, что нужно идти и умирать в рамках так называемой "специальной военной операции", - отметил он.

В то же время нельзя говорить о причастности Сил обороны Украины. Во-первых, подтверждений этому до сих пор нет, а во-вторых, использование дронов-камикадзе для атак на гражданские объекты не рационально с военной точки зрения.

Не исключена и возможная акция со стороны российских партизан. Здесь повод может быть разным - от ударов по определенным целям, которых не удалось достичь из-за ПВО, до намерения заявить о вооруженной борьбе против путинского режима. В любом случае они бы выступили с официальным заявлением. Возможно, его еще нужно дождаться, считает Селезнев.

По состоянию на вторую половину дня командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин отметил, что не рад тому, что москвичи просыпаются от взрывов. А легион "Свобода России" на своем официальном канале в Telegram объявил донабор на дистанционные курсы пилотов БПЛА, который включает создание боевой части в домашних условиях, контроль полета под воздействием РЭБ и полеты в городских условиях.

"Выпускники курса получат возможность на практике отработать полученные навыки", - говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя атаку дронов, заявил, что ничего не может сказать о произошедшем, поскольку это внутренние проблемы россиян, и их будет все больше.

Представители сообщества InformNapalm утверждают, что по их информации, в атаке китайских дронов были задействованы россияне, воюющие против режима Путина. И ее осуществили не с целью нанести значительные разрушения, а чтобы предупредить политиков, что под ударом могут оказаться их элитные дачи на Рублевке.

Волонтеры также говорят об устойчивости этих дронов к российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и их можно сбить только средствами ПВО.

Атака дронов показала проблемы российской ПВО

Как заявили в Минобороны России, часть беспилотников сбили из зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Соответствующие видео сегодня разошлись в российских Telegram-каналах.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия объектов от всех средств воздушного нападения. Его боезапас включает 12 ракет и 1400 снарядов. Такие комплексы используются для уничтожения малогабаритных объектов, в том числе беспилотников.

В самой России нашли странное объяснение тому, что ПВО пропустила дроны. По словам главы комитета Госдумы Андрея Картаполова, у них большая страна, "поэтому всегда найдутся лазейки, как ее обойти". А глава IT-комитета Андрей Хинштейн призывает россиян "осознать новую реальность".

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что атака показала слабые места российской ПВО. Что касается, "панцирей", то еще в 2022 году их было достаточно много уничтожено в Украине.

"Некоторая их часть и сейчас выведена с территории России, чтобы прикрывать передовые подразделения в зоне боевых действий. Поэтому их недостаточно, чтобы закрывать все воздушное пространство хотя бы вдоль границы с Украиной", - отметил он.

Другой вопрос - это эффективность "панцирей". За время войны в Сирии на авиабазе Хмеймим они сбивали все около 15-17% целей. В отличие от ЗРК Тор-М2, эффективность которых составила примерно 80-85%. Но и в случае с последними тоже есть нехватка, поскольку часть уже уничтожена в Украине, а часть прикрывает оккупационную армию на линии фронта.

"Поэтому Россия не может себя полноценно обеспечить защиту комплексами малого радиуса действия", - резюмировал эксперт.

Владислав Селезнев называет еще одну проблему - российское Минобороны постоянно лжет о своей ПВО. С одной стороны, если беспилотники могут преодолеть 800 км от украинской границы, то это напрочь разбивает миф о самой мощной противовоздушной обороне в мире. С другой - рассказы о якобы всего 8 БПЛА не способствуют доверию.

"Здесь вообще удивительная вещь. Минобороны рассказывает о 8 сбитых дронах, а очевидцы видели почти 30. Кому верить? Москва и Московская область не самые депрессивные регионы, там у жителей есть и гаджеты на руках, и доступ к информации. Кто-то точно лжет. Могут ли это делать представители Минобороны РФ. Конечно, мы знаем миллионы примеров", - добавил он в комментарии РБК-Украина.