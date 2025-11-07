Увеличить бюджет еВидновлення и привлечь замороженные активы РФ: что предлагают в Раде

По ее словам, в первой версии проекта Государственного бюджета на еВидновлення заложили 7 млрд грн, что в три раза меньше реальных потребностей на выплаты.

В то же время, нардепы рассчитывают дополнить источники финансирования программы за счет помощи от международных партнеров, а также на передачу Украине замороженных российских активов или доходов от них.

Финансирование еВидновлення рекомендуют увеличить

Комитет рекомендовал в проекте Госбюджета на следующий год увеличить объемы финансирования программы еВидновлення на 17 млрд грн. Как говорит Шуляк, в первой редакции проекта на программу предлагать выделить 7 млрд грн, которых катастрофически недостаточно, поскольку это втрое меньше, чем нужно.

"Мы уже имеем объективную статистику, поскольку программа работает два года – ежегодно на выплаты компенсаций нужно около 25 млрд грн. И это лишь по запущенным компонентам. Однако мы рассчитываем, что правительство наконец разблокирует самый ожидаемый компонент программы – компенсации за разрушенное жилье, расположенное на ТОТ. Таким образом, средств на программу нужно будет больше", – подчеркнула Елена Шуляк.

Она добавила, что при условии, если предложения Комитета поддержат, государственное финансирование программы еВидновлення на следующий год составит 24 млрд грн.

Однако, отметила нардеп, это не означает, что вопрос о наличии средств для выплат компенсаций можно считать закрытым.

Во-первых, нужно и дальше работать в направлении передачи Украине средств от замороженных российских активов за границей. Во-вторых, продолжать переговоры с международными партнерами о возможностях расширения сотрудничества по этому вопросу.

Международная помощь и активы РФ как источники финансирования

Елена Шуляк объяснила – по оценке Европейской исследовательской службы (EPRS), по состоянию на сентябрь 2025 года, сумма иммобилизованных суверенных активов России в G7/ЕС составила 260 млрд евро, а глобально – почти 300 млрд евро.

Следовательно, будет справедливым, если эти средства или доходы от них передадут Украине ради помощи людям, потерявшим жилье в результате российского вторжения. Переговоры по этому поводу продолжаются.

"Лидерами по количеству замороженных российских активов по состоянию на данный момент являются: Бельгия – $191 млрд, Швейцария – $8,8 млрд, Германия – $4,1, США – $5,6 млрд и другие наши союзники, заморозившие деньги агрессора на счетах финучреждений. И уже сейчас в Брюсселе обсуждают, можно ли их полностью конфисковать, или направлять прибыль в помощь Украине", – рассказала Елена Шуляк.

С момента запуска еВидновлення в 2023 году, добавила она, к финансированию неоднократно присоединялись международные партнеры Украины, и общая сумма финансирования, направленного на реализацию программы от них, уже пересекла отметку в 20 млрд грн.

Речь идет о средствах, которые наше государство получает от Всемирного банка и банка развития Совета Европы еще с 2023 года.

Еще осенью, напомнила парламентария, Всемирный Банк подписал соглашение о выделении на финансирование программы компенсаций еВидновлення за поврежденное и уничтоженное жилье $84 млн, и это уже не первая финансовая помощь для ее реализации. Всемирный Банк начал выделять средства на программу еще на старте запуска – в 2023 году, когда было получено $232 млн.

Главное условие финансовой помощи международных партнеров – программа еВидновлення должна функционировать абсолютно прозрачно и подотчетно. Нардепка отмечает, что Украина смогла это обеспечить, создав как цифровой инструмент для этого – Реестр поврежденного и уничтоженного имущества – так и прозрачную систему, где невозможно нецелевое использование средств.

Очередной транш помощи от Всемирного банка свидетельствует о том, что система работает, а также о готовности международных партнеров и дальше помогать украинцам восстанавливать свое жилье.

"Надеюсь, что эта готовность приведет к тому, что программа будет расширена, в том числе и на жилье, расположенное на ВОТ", – резюмировала Елена Шуляк.