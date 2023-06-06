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Увеличились в 7 раз. В ОП оценили размеры расходов России на пропаганду в Интернете

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Вторник 06 июня 2023 19:45
Увеличились в 7 раз. В ОП оценили размеры расходов России на пропаганду в Интернете Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские власти в семь раз увеличили размеры расходов на военную пропаганду в Интернете. Теперь создание "патриотического контента" оценивается в 20 миллиардов рублей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, созданный контент включает в себя агрессивную пропаганду войны и убийства украинцев, а также отбеливание преступлений, таких как подрыв Каховской ГЭС.

"Создают и доносят этот контент российские пропагандисты, маскирующиеся под журналистов. Нам нужно ужесточение санкций против РФ и индивидуальных ограничений в отношении пропагандистов", - написал Ермак.

Он отметил, что пропагандисты такие же убийцы как солдаты и командиры российских террористических войск, а также как окружение президента РФ и он сам.

Фейки о Залужном

Россияне с начала мая начали распространять вброс о главнокомандующем ВСУ. Они писали, что Залужный якобы исчез после 8 мая. А позже появились фейки о ранении генерала.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что такие действия врага направлены на то, чтобы деморализовать украинских защитников, в том числе в Бахмуте.

Ранее сообщалось, что 2 мая основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял о ликвидации командующего Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцуры . Эта информация также оказалась ложной.

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