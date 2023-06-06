Збільшились в 7 разів. В ОП оцінили розміри витрат Росії на пропаганду в Інтернеті

Російська влада у сім разів збільшила розміри витрат на воєнну пропаганду в Інтернеті. Тепер створення "патріотичного контенту" оцінюють у 20 мільярдів рублів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його даними, створений контент включає агресивну пропаганду війни і вбивства українців, а також відбілювання злочинів, таких як підрив Каховської ГЕС.

"Створюють і доносять цей контент російські пропагандисти, що маскуються під журналістів. Нам потрібне посилення санкцій проти РФ та індивідуальних обмежень щодо пропагандистів", - написав Єрмак.

Він зауважив, що пропагандисти такі ж убивці, як солдати та командири російських терористичних військ, а також як оточення президента РФ і він сам.

Фейки про Залужного

Росіяни з початку травня почали поширювати вкидання про головнокомандувача ЗСУ. Вони писали, що Залужний нібито зник після 8 травня. А пізніше з'явилися фейки про поранення генерала.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що такі дії ворога спрямовані на те, щоби деморалізувати українських захисників, у тому числі в Бахмуті.

Раніше повідомлялося, що 2 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявляв про ліквідацію командувача Сил Територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюри. Ця інформація також виявилася хибною.