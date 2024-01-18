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Увеличение артиллерийских возможностей повысит безопасность Украины, - Умеров

Четверг 18 января 2024 18:43
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Увеличение артиллерийских возможностей повысит безопасность Украины, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит общую безопасность.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Мы защитились от более 7400 ракет различных видов и более 3800 Шахедов. В конце 2023 года украинские войска сбили пять российских самолетов за неделю. А недавно мы уничтожили вражеский радиолокационный самолет А-50", - заявил он.

При этом министр отметил, что Россия значительно превосходит Украину в ежедневных артиллерийских атаках.

"Несмотря на это, реальность этой войны такова, что Россия значительно превосходит нас в ежедневных артиллерийских атаках. На разных участках фронта и этапах боевых действий они выпускали в 5-10 раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы", - заявил Умеров.

Он добавил, что увеличение артиллерийских возможностей Украины приблизит победу Украины.

"Увеличение артиллерийских возможностей Украины повысит нашу безопасность. Нашу общую безопасность. Это даст нам гораздо больше возможностей для устойчивого прогресса на поле боя. И это приблизит нашу победу", - отметил министр.

Коалиция артиллерии

В декабре 2023 года Министерство обороны анонсировало запуск коалиции по артиллерии для усиления украинской армии. Тогда в ведомстве отмечали, что коалиция начнет работу в январе, а запуск состоится в Париже.

В 2024 г. запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.

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