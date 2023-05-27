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В Украине освободили от налога на уничтоженную недвижимость

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Суббота 27 мая 2023 12:16
В Украине освободили от налога на уничтоженную недвижимость Фото: в Украине освободили от налога на уничтоженную недвижимость (РБК-Украина, коллаж)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине приостановили начисление налога на уничтоженную или поврежденную недвижимость, кроме земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы у Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"6 мая вступил в силу подписанный президентом Закон № 3050-IX об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, которое было уничтожено или повреждено в результате агрессии России", - пишет пресс-служба.

В качестве подтверждающих документов являются составленные акты после осмотра объекта недвижимости органом государственной власти или органом местного самоуправления.

"Также с 1 января 2023 года налог не начисляется и не уплачивается на недвижимое имущество, расположенное на территории активных боевых действий или временной оккупации", - добавляет Минреинтеграции.

"єВідновлення"

10 мая Миницифры запустило программу "єВідновлення", которая предусматривает выплаты средств за поврежденное или разрушенное войной жилье.

Заявку на выплаты можно подать онлайн через "Дию". Для этого предварительно необходимо оформить специальную карту в банке, куда будут начисляться средства. В рамках первого этапа средства получат те украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

Как оформить карту?

Открыть карту можно в одном из банков-участников программы:

  • "А-Банк";
  • monobank;
  • "ПриватБанк";
  • ПУМБ;
  • Sense Bank.

Банки также предлагают кэшбек на расходы по вышеупомянутой программе:

  • "ПриватБанк" обещает кэшбек в размере 15%, однако не более 1500 гривен на человека и только в первые три месяца;
  • Monobank - 5%, при условии того, что в месяц можно вывести не более 500 гривен;
  • ПУМБ - 2% и бонус 500 гривен при поступлении средств на карту;
  • "А-Банк" - 10% на первые 5 тысяч гривен и 2% - на все последующие траты в "Эпицентре";
  • Sense Bank - 1% кэшбэка на все покупки и возможность вывести до 25 тысяч гривен.

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