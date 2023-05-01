Оккупанты обстреляли два района Харьковской области, есть пострадавшие

В понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли два района Харьковской области. В результате чего два человека получили ранения.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram .

Под огнем оккупантов оказались село Кучеровка Купянского района и город Волчанск Чугуевского района.

В результате обстрела Кучеровки получил ранения гражданский мужчина 65 лет. В Волчанске - получил ранения 57-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Помимо этого в Купянском районе вражескими обстрелами повреждены по меньшей мере три частных дома и хозяйственные постройки.

Фото: Оккупанты обстреляли Харьковскую область (t.me/synegubov)

Напомним, ночью 1 мая во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

Кроме того, украинские силы ПВО сегодня ночью уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

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