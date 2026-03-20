Сбили Ка-52 дроном: экипаж "Хижаки висот" получил ордена от Зеленского

Украинских защитников, которые сбили российский вертолет Ка-52 при помощи FPV-дрона, наградили орденами "За мужество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского №252/2026 и заместителя руководителя ОП Павла Палису в Facebook.
Ордена "За мужество" получили:
Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.
"Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат у этого подразделения", - добавил он.
По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.
Напомним, сегодня, 20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.
Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.