Сбили Ка-52 дроном: экипаж "Хижаки висот" получил ордена от Зеленского

Ордена "За мужество" получили:

Андрусенко Юрий Михайлович - солдат;

Нечипас Давид Витальевич - солдат;

Слепко Сергей Анатольевич - младший сержант;

Шаповал Вадим Сергеевич - младший сержант.

Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.

"Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат у этого подразделения", - добавил он.

Фото: украинские воины уничтожили дроном боевой вертолет РФ (facebook.com/Pavlo.Palisa)

По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.