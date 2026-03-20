Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сбили Ка-52 дроном: экипаж "Хижаки висот" получил ордена от Зеленского

20:34 20.03.2026 Пт
2 мин
Президент Украины наградил воинов за уникальную операцию
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украиснкие воины уничтожили Ка-52 (Getty Images)

Украинских защитников, которые сбили российский вертолет Ка-52 при помощи FPV-дрона, наградили орденами "За мужество".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского №252/2026 и заместителя руководителя ОП Павла Палису в Facebook.

Читайте также: ВСУ уничтожили FPV-дроном российский вертолет Ми-8

Ордена "За мужество" получили:

  • Андрусенко Юрий Михайлович - солдат;
  • Нечипас Давид Витальевич - солдат;
  • Слепко Сергей Анатольевич - младший сержант;
  • Шаповал Вадим Сергеевич - младший сержант.

Палиса рассказал, что вражеский вертолет, который стоит миллионы, был сбит на Покровском направлении.

"Это важно понимать: это не случайность. Это уже системная работа. Это уже второй подобный результат у этого подразделения", - добавил он.

Фото: украинские воины уничтожили дроном боевой вертолет РФ (facebook.com/Pavlo.Palisa)

По словам замруководителя ОП, в современной войне решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность.

Уничтожение Ка-52

Напомним, сегодня, 20 марта, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.

Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.

