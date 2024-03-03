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С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине

Воскресенье 03 марта 2024 08:22
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С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине Фото: как можно приготовить горячие напитки в машине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кофе для водителя – не только удовольствие, но и способ переключить внимание после длительного вождения, а главное – хоть и временное, но эффективное средство борьбы со сном. Поэтому даже при развитой придорожной инфраструктуре вопрос кофе непосредственно в авто не снимается с повестки дня. Да и чая это тоже касается.

О том, как готовить горячие напитки прямо в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autobild, Autocentre и собственный опыт автожурналистов РБК-Украина.

Главное, что следует сказать в начале этой статьи, это то, что автомобиль – максимально неблагоприятное для приготовления качественного кофе помещение. Поэтому даже самые удачные из описанных здесь девайсов не приготовят вам напитки гурманского уровня. Однако, это будет однозначно кофе или чай, и однозначно они будут свежими и горячими.

Чем нагреть воду в автомобиле

С технической точки зрения следует предупредить, что сегодня мы рассмотрим только электрические гаджеты, а приборы, которые используют для разогрева воды бензин, газ, дрова и другие источники открытого огня, оставим до следующего раза.

Между тем, электрическая сеть автомобиля в принципе плохо подходит для работы с нагревательными приборами. Она имеет низкое напряжение (12 вольт) и невысокую мощность источников тока – генератора (1,0 – 2,0 киловатт) и аккумулятора.

Исходя из этих параметров и параметров штатных потребителей энергии на борту можно сказать, что в машине нельзя рассчитывать на безопасное использование электроприборов мощностью более 0,5 кВт. А вспомните, сколько потребляет ваш домашний электрочайник или кофемашина? Правильно, около 1,2 – 2,2 кВт. Поэтому заранее просим не обижаться на портативные автомобильные электронагревательные приборы за скромные характеристики. Тем более что все они подключаются к розетке прикуривателя, который конструктивно не может выдержать мощность более 0,15 кВт. Также следует знать, что нагревательные приборы садят аккумулятор, поэтому лучше пользоваться ими при работающем двигателе.

С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине

Чайник

Автомобильный чайник часто выглядит как обычный домашний, но в меньшем масштабе. Однако независимо от формы корпуса 12-вольтный чайник греет свою воду очень медленно – температура 70–80 градусов достигается не быстрее чем за 25 – 35 минут. Мало какая модель может довести воду до кипения, но, к счастью, существуют сорта чая и кофейные капсулы, которым 100 градусов и не нужны.

Кофеварка

Простейшие автомобильные кофеварки работают примерно так же не спеша, как и чайники. Одна большая чашка напитка (200 г) готовится порядка 15 минут, а порция кофе на две чашки (400 г) – никак не меньше 20 минут. Лайфхак – налить в кофеварку уже горячую воду, тогда процесс ускорится.

Вакуумная кофеварка

В последнее время в продаже появились портативные кофеварки, в том числе автомобильные, работающие как вакуумные. За счет давления и небольшой порции кофе, в пределах 80-120 г, они готовят напиток в течение 4-5 минут. Большинство моделей используют те или иные стандартные капсулы, а есть универсальные варианты, которые можно заряжать просто молотым кофе. Большой минус этих довольно удачных аппаратов – техническая сложность и высокая цена в 5 – 8 тысяч грн.

С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине

Дрип-кофе

Способ относительно новый, но уже хорошо известный кофеманам. Дрип-кофе – натуральный молотый кофе, расфасованный по отдельным порциям. Причем упаковка каждой порции такова, что пользователю удобно проливать горячую воду прямо через нее. Фильтр тоже вмонтирован в упаковку, так что количество манипуляций для водителя сведено к минимуму. Проблема одна – та самая горячая вода, которую нужно каким-то образом получить. При том, что чаще всего нужна достаточно высокая, порядка 90 – 95 градусов, температура.

Кипятильник

Это вариант на крайний случай, ведь большинство таких кипятильников имеют очень некачественное исполнение, что чревато коротким замыканием и (в лучшем случае) перегоранием предохранителя. Однако есть модели, которые способны действительно вскипятить воду. Надеемся, вы понимаете, что сделать это можно только на стоянке, когда нет опасности залить кипятком салон машины.

С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине

Если коротко

Даже будучи ярым гурманом, трудно сразу сказать, какой вариант получения кофе или чая в автомобиле будет самым лучшим. В идеале было бы протестировать каждый из приемлемых для вас способов и на основе испытаний делать свой выбор. А в качестве альтернативы попытайтесь рассмотреть вариант с термочашкой или термосом – лучшие модели держат температуру в течение 5 – 6 часов практически без существенной потери градусов.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало про 5 автомобилей с необычным дизайном.

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