С кофе в дорогу: советуем, как можно приготовить горячие напитки в машине

Кофе для водителя – не только удовольствие, но и способ переключить внимание после длительного вождения, а главное – хоть и временное, но эффективное средство борьбы со сном. Поэтому даже при развитой придорожной инфраструктуре вопрос кофе непосредственно в авто не снимается с повестки дня. Да и чая это тоже касается.

Главное, что следует сказать в начале этой статьи, это то, что автомобиль – максимально неблагоприятное для приготовления качественного кофе помещение. Поэтому даже самые удачные из описанных здесь девайсов не приготовят вам напитки гурманского уровня. Однако, это будет однозначно кофе или чай, и однозначно они будут свежими и горячими.

Чем нагреть воду в автомобиле

С технической точки зрения следует предупредить, что сегодня мы рассмотрим только электрические гаджеты, а приборы, которые используют для разогрева воды бензин, газ, дрова и другие источники открытого огня, оставим до следующего раза.

Между тем, электрическая сеть автомобиля в принципе плохо подходит для работы с нагревательными приборами. Она имеет низкое напряжение (12 вольт) и невысокую мощность источников тока – генератора (1,0 – 2,0 киловатт) и аккумулятора.

Исходя из этих параметров и параметров штатных потребителей энергии на борту можно сказать, что в машине нельзя рассчитывать на безопасное использование электроприборов мощностью более 0,5 кВт. А вспомните, сколько потребляет ваш домашний электрочайник или кофемашина? Правильно, около 1,2 – 2,2 кВт. Поэтому заранее просим не обижаться на портативные автомобильные электронагревательные приборы за скромные характеристики. Тем более что все они подключаются к розетке прикуривателя, который конструктивно не может выдержать мощность более 0,15 кВт. Также следует знать, что нагревательные приборы садят аккумулятор, поэтому лучше пользоваться ими при работающем двигателе.

Чайник

Автомобильный чайник часто выглядит как обычный домашний, но в меньшем масштабе. Однако независимо от формы корпуса 12-вольтный чайник греет свою воду очень медленно – температура 70–80 градусов достигается не быстрее чем за 25 – 35 минут. Мало какая модель может довести воду до кипения, но, к счастью, существуют сорта чая и кофейные капсулы, которым 100 градусов и не нужны.

Кофеварка

Простейшие автомобильные кофеварки работают примерно так же не спеша, как и чайники. Одна большая чашка напитка (200 г) готовится порядка 15 минут, а порция кофе на две чашки (400 г) – никак не меньше 20 минут. Лайфхак – налить в кофеварку уже горячую воду, тогда процесс ускорится.

Вакуумная кофеварка

В последнее время в продаже появились портативные кофеварки, в том числе автомобильные, работающие как вакуумные. За счет давления и небольшой порции кофе, в пределах 80-120 г, они готовят напиток в течение 4-5 минут. Большинство моделей используют те или иные стандартные капсулы, а есть универсальные варианты, которые можно заряжать просто молотым кофе. Большой минус этих довольно удачных аппаратов – техническая сложность и высокая цена в 5 – 8 тысяч грн.

Дрип-кофе

Способ относительно новый, но уже хорошо известный кофеманам. Дрип-кофе – натуральный молотый кофе, расфасованный по отдельным порциям. Причем упаковка каждой порции такова, что пользователю удобно проливать горячую воду прямо через нее. Фильтр тоже вмонтирован в упаковку, так что количество манипуляций для водителя сведено к минимуму. Проблема одна – та самая горячая вода, которую нужно каким-то образом получить. При том, что чаще всего нужна достаточно высокая, порядка 90 – 95 градусов, температура.

Кипятильник

Это вариант на крайний случай, ведь большинство таких кипятильников имеют очень некачественное исполнение, что чревато коротким замыканием и (в лучшем случае) перегоранием предохранителя. Однако есть модели, которые способны действительно вскипятить воду. Надеемся, вы понимаете, что сделать это можно только на стоянке, когда нет опасности залить кипятком салон машины.

Если коротко

Даже будучи ярым гурманом, трудно сразу сказать, какой вариант получения кофе или чая в автомобиле будет самым лучшим. В идеале было бы протестировать каждый из приемлемых для вас способов и на основе испытаний делать свой выбор. А в качестве альтернативы попытайтесь рассмотреть вариант с термочашкой или термосом – лучшие модели держат температуру в течение 5 – 6 часов практически без существенной потери градусов.