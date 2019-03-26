ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зайцева подала апеляцію на вирок суду

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 19:22
Зайцева подала апеляцію на вирок суду
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Інтереси Зайцевої представляє новий адвокат

У Київський районний суд Харкова 26 березня надійшла апеляція обвинуваченої в ДТП на вул. Сумській у Харкові Олени Зайцевої та її захисниці. Інтереси Зайцевої тепер представляє Юлія Плетньова, передає Mediaport.

При цьому поки зміст апеляції невідомий.

Відзначимо, що в суді першої інстанції Зайцеву захищали три адвоката - Юлія Козир, Євген Мельниченко та Максим Стець. Минулого тижня адвокат Козир повідомила, що більше не братиме участі в справі. Мельниченко сьогодні підтвердив, що теж не представляє інтереси Зайцевої. Стець від коментарів по телефону відмовився.

Видання повідомляє, що Плетньова - донька судді Апеляційного суду Харківської області Володимира Плетньова, який пішов у відставку в 2018 році.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста.

Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Дронова та Зайцеву на три роки позбавили права керувати транспортними засобами. Їм також продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. Раніше адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен в скоєнні ДТП. Дронов заявив, що буде оскаржувати вирок суду. Так як він не вважає вирок справедливим.

Призначено дату розгляду справи Вишинського по суті Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ХарківХарківСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся