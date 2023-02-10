ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария запретила Испании передать две зенитки Украине

Новина українською →
Швейцария, Пятница 10 февраля 2023 16:48
Швейцария запретила Испании передать две зенитки Украине Фото: Швейцария запретила Испании передать две зенитки Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 февраля, Швейцария запретила Испании реэкспортировать в Украину две зенитные пушки швейцарского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня Швейцария сообщила, что отклонила запрос Мадрида разрешить Испании реэкспортировать в Украину зенитные пушки швейцарского производства.

По данным издания, в январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не разрешает экспортировать военные материалы, если страна назначения участвует во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

Напомним, что Швейцария отказывала и Германии по поводу реэкспорта боеприпасов в Украину. Такую позицию Швейцария доказывает своим статусом нейтральной страны.

Также сообщалось, что после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды в зенитные установки Gepard.

По данным западных СМИ, Швейцария все же принялась рассматривать возможность помочь с танками Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Испания допомога армії
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм