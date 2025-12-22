RU

Общество Образование Деньги Изменения

Занимались поджогами в Киеве: двое агентов ФСБ получили по 10 лет тюрьмы

Фото: суд вынес приговоры двум агентам РФ в виде лишения свободы (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

По доказательной базе Службы безопасности Украины двое агентов РФ получили по 10 лет заключения. Они занимались поджогами в Киеве по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ в Telegram.

Один из фигурантов - 33-летний киевлянин, уклонялся от мобилизации и искал "легкого заработка" в соцсетях. Он согласился осуществить серию поджогов столичных зданий "Укрпочты" в обмен на вознаграждение от россиян.

Агент РФ оборудовал схрон вблизи районного филиала "Укрпочты", куда положил "коктейль Молотова". Впоследствии он разбил окно почтового отделения и забросил внутрь здания легковоспламеняющуюся смесь.

После поджога киевлянин обработал прилегающую территорию хлорным раствором и сжег одежду, в которой совершил преступление. Несмотря на меры предосторожности, уже через несколько часов после диверсии преступник был задержан сотрудниками СБУ и полицией.

Вторым агентом ФСБ оказался 21-летний житель Буковины, который искал подработки в столице. Оккупанты завербовали его благодаря тематическим каналам в Telegram.

После вербовки россиянами мужчина совершил поджог релейного шкафа на пути "Укрзализныци", после чего был задержан правоохранителями.

На основании материалов СБУ оба российских агента признаны виновными по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил им по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

