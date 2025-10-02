Зайченко остается на должности: чем закончился скандал с "Укрэнерго"

Наблюдательный совет "Укрэнерго" изменил свое решение и согласился оставить Виталия Зайченко, которому на прошлой неделе выразил недоверие, главой компании.

О таком окончании "кадрового скандала" в компании РБК-Украина сообщили несколько источников.

Соответствующее решение наблюдательный совет принял после нескольких дней консультаций с акционером - Министерством энергетики Украины.

"На сегодня с руководством компании ситуация остается такой, как и была (до 26 сентября - ред.)", - сообщил собеседник.

То есть, правление компании остается в том же составе, как и было, а главой правления остается Зайченко.

По информации источников, после приказа Минэнерго о необходимости принятия решений Наблюдательным советом не online, а исключительно в Киеве, которое было принято в прошлую пятницу, уже в понедельник иностранные члены НС прибыли в Киев и начали консультации с представителями акционера.

Эти переговоры продолжались 3 дня - до среды включительно. К ним было привлечено и руководство Минэкономики.

По данным собеседника, компромисс был достигнут в частности из-за того, что акционер согласился сохранить правление компании в действующем на 26 сентября составе.

Также Минэнерго согласилось отменить некоторые документы, которые были приняты ранее. В частности речь о кодексе этики, и приказ о необходимости принятия решений исключительно в помещении "Укрэнерго" в Киеве.

Что известно о кадровом скандале в "Укрэнерго"

Увольнение Зайченко с должности главы "Укрэнерго"

Напомним, что в пятницу, 26 сентября, стало известно, что наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение уволить Виталия Зайченко и все правление компании, кроме Алексея Брехта. Он должен был быть и. о.

До сообщения об увольнении Зайченко пробыл на должности всего три месяца, а решение было принято во время онлайн-заседания наблюдательного совета.

По данным источников РБК-Украина, увольнение связано с результатами проверки Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Оказалось, что двух членов правления - Ивана Юрика и Олега Павленко - назначили летом с нарушениями, которые не были устранены вовремя.

Из-за этого набсовет потерял доверие и к Зайченко, приняв решение о его увольнении.

В распоряжении РБК-Украина также оказался также приказ Минэнерго, обязывающий членов набсовета "Укрэнерго" выполнять свои обязанности исключительно на офисе компании в Киеве. Состав совета насчитывает шесть человек, четверо из которых - иностранцы, поэтому заседания проводили преимущественно онлайн.

Как отреагировало Минэнерго

Министерство энергетики Украины заявило, что не получало от наблюдательного совета официальных документов об увольнении Зайченко.

В министерстве подчеркнули независимость НС и напомнили, что как акционер компании "действуют исключительно в рамках закона, заботясь о стабильности и энергетической безопасности Украины, что является приоритетом в условиях войны".

Кто такой Виталий Зайченко

Добавим, что Зайченко работает в "Укрэнерго" с 1990-х годов, пройдя путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины в 2015 году.

Во время полномасштабной войны его опыт помог перевести энергосистему на изолированный режим и успешно синхронизировать ее с европейской сетью ENTSO-E. Вместе с командой диспетчеров он обеспечивал стабильное управление энергосистемой во время массированных ракетных ударов РФ.

23 июня наблюдательный совет назначил его главой правления "Укрэнерго".