Заява щодо посадки літака у Мінську та криміналізація контрабанди: що сьогодні розгляне Рада

Так, на початку засідання депутати планують розглянути проект постанови про заяву Верховної ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Крім того, у парламенті сьогодні заслухають звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

Також народні обранці будуть розглядати низку законопроектів, серед яких:

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5420 - проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

3986 - проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки.

2797 - проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму.

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