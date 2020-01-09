Заявки на транзит газу через Україну виконуються у повному обсязі. Про це глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

Макогон зазначив, що Україна поступово виходить на заплановані обсяги транзиту.

"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 08.01 транзит перевищив 100 млн на добу", - написав він.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну.

Макогон зазначив, що Україна домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн куб.м на добу.

Нагадаємо, вчора в Туреччині відбулася офіційна церемонія відкриття газопроводу "Турецький потік".

Вже 5 січня Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ за "Турецькому потоку". Болгарія має намір отримувати російський газ з газопроводу "Турецький потік" з 1 січня 2020 року