Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку"

Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope)

Таким чином, Болгарія зможе знизити ціну для споживачів на 5%

Болгарія має намір отримувати російський газ з газопроводу "Турецький потік" з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами міністра енергетики Болгарії Теменужка Петкова, місцем доставки стане термінал на кордоні з Туреччиною.

Очікується, що "Турецький потік" буде приносити Болгарії близько 2,9 млрд кубометрів газу в рік.

Також міністр зазначив, що в результаті угоди, укладеної болгарської газовою компанією "Булгаргаз" з російським "Газпромом", країна зможе заощадити 76 млн левів (в перерахунку - 35 млн євро).

Раніше Болгарія платила Румунії, яка виступала як країна - транзитер газу з Російської Федерації. Таким чином, отримання газу через "Турецький потік" дозволить знизити ціну для болгарських споживачів на 5%.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з Румунією про постачання газу з півдня. Таким чином, у постачальників з'явилася можливість вільно транспортувати газ по новому маршруту - з Південної Європи і Туреччини через Болгарію і Румунію в Україну і далі в Молдову.

Крім того, віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповісти на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". При цьому Козак підкреслив, що "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції.

Також РБК-Україна писало, що Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.