Заявления о победе или проигрыше Украине могут привести к опасным последствиям, - Польша

"Такие мнения ведут к манипуляциям и могут иметь негативные последствия. Текущая ситуация на фронте и анализ хода военных действий показывают, что в ближайшие месяцы окончания боевых действий ожидать не стоит", - написал он.

Жарын подчеркнул, что Россия попытается в ближайшее время провести наступление, а обороняющаяся Украина - контрнаступление.

"Однако не следует полагать, что это приведет к существенному перелому фронта. Война будет продолжаться. Российский агрессор будет продолжать жестокие нападения, попытки терроризировать общество, парализовать и уничтожить Украину. Россия будет продолжать попытки завоевать и поглотить всю Украину", - добавил он.

Польский чиновник заявил, что Украина будет защищаться, и ключом к ее действиям будет сохранение морального и оборонного потенциала своих войск, поддержка Запада и сотрудничество международного сообщества с целью ограничения возможностей России по финансированию войны.

"Предположение о том, что Украина уже проиграла, или, наоборот, провозглашение ее победы - это действия, которые могут привести к опасным последствиям и иметь пагубные последствия", - подчеркнул политик.

По его словам, говорить, что судьба войны уже решена, независимо от того, какая сторона объявлена победителем:

может привести к отказу от помощи Украине (потому что она больше не имеет смысла / не нужна - или ничего не изменит, потому что Россия победит),

может ослабить моральный дух Украины, (потому что борьба и сопротивление больше не нужны - или больше не актуальны перед лицом победы России),

может усилить давление на Украину, чтобы украинцы смирились с Россией (поскольку она уже настолько слаба, что не представляет угрозы - или потому что она победит).

"Война России против Украины будет продолжаться. Поддержка Украины также должна продолжаться. Мнения, которые могут ослабить поддержку Украины, опасны", - подчеркнул Жарын.