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Полный разгром России - в наших интересах, - глава МИД Латвии

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Латвия, Вторник 10 января 2023 22:44
Полный разгром России - в наших интересах, - глава МИД Латвии Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Латвии передало правительству страны ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине называется одним из ключевых факторов внешней политики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийское издание Delfi+.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс очертил приоритеты внешней политики Латвии в 2023 году и определил во вступлении к докладу, что военное вторжение России в Украину, постоянный шантаж мирового сообщества и угрозы применения оружия массового поражения и другими катастрофами техногенного характера со стороны РФ трактуются МИД Латвии как один из факторов опасности.

"Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и с Западом в целом. В этих обстоятельствах определены ранее основные цели внешней политики Латвии - обеспечение независимости государства, устойчивая безопасность и благосостояние общества - приобретают еще большее значение", - уточнил министр.

Издание ссылается на опубликованное в повестке дня Сейма резюме доклада, который будет заслушан депутатами 26 января. В нем перечислены названия разделов доклада, среди которых "Русская агрессия в Украине", "Вопросы международной безопасности и трансатлантические отношения", "Защита международного правопорядка, основанная на верховенстве права" и т.д.

В разделе, посвященном вторжению РФ в Украину, отмечено, что агрессия России, совершенные ею военные преступления, противозаконная аннексия территорий Украины, а также постоянный шантаж международного сообщества угрозами применения оружия массового поражения существенно повлияли на международную повестку дня.

Недавно РБК-Украина сообщало, что, по словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, санкции против России нельзя отменять даже после освобождения всех территорий Украины. Сначала РФ должна признать границы и суверенитет Украины, а также выплатить компенсацию.

Глава МИД Латвии добавил, что его страна поддерживает на уровне ЕС решение направить замороженные российские активы на восстановление Украины, а также ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Напомним, ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что прекращение огня в Украине пойдет на пользу России, а впоследствии агрессор может усилить атаки.

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