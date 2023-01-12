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Латвия будет помогать Украине всем, чем сможет, до победы, - глава Сейма

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 19:58
Латвия будет помогать Украине всем, чем сможет, до победы, - глава Сейма Фото: Латвия помогает и будет помогать Украине до победы (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Латвия заверила Украину в разносторонней помощи вплоть до окончательной победы в борьбе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

На встрече президента Зеленского и главы Сейма Латвии Эдвардса Смилтенса речь шла о политической, гуманитарной и оборонной поддержке Украины, которая, по словам украинского президента, "важна для нашего государства".

В свою очередь, глава латвийского парламента отметил, что Латвия помогает Украине, чем может, и будет помогать до окончательной победы в борьбе за "независимость и демократию, общие ценности".

Президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что спикер парламента Латвии Эдвардс Смилтенс выступил в Верховной раде, при этом на украинском языке.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Латвии передало правительству страны ежегодный доклад, в котором военное поражение России в Украине называется одним из ключевых факторов внешней политики страны.

Напомним, что Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании "Рамштайна".

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