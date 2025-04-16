Суд начал рассмотрение по существу дела Порошенко о госизмене

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко официально стал обвиняемым по резонансному делу о государственной измене. Сегодня истек срок, установленный судом для его ознакомления с материалами "угольного дела", отныне дело будет рассматриваться по существу в суде.

Об этом заявил политолог Петр Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Сегодня обвинительный акт в отношении Порошенко направлен в суд, следовательно, дело наконец-то будет рассматриваться по существу", - отметил эксперт.



Олещук напомнил, что речь идет о событиях августа 2014 года. Именно тогда, по данным следствия, Порошенко наладил схему поставок угля с временно оккупированных территорий, сотрудничая с Виктором Медведчуком и россиянами. Общая сумма сделок достигала 1,5 млрд грн.



"Это поставило украинскую энергетику в зависимость от России и нанесло серьезный ущерб экономической безопасности Украины", - отмечает Олещук.



Кроме этого дела, Порошенко уже находится под санкциями из-за других обвинений.

"Более 65% украинцев не могут простить Порошенко нанесенный государству вред и поддерживают санкции против него, считая их заслуженными", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщалось, ранее НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание средств.