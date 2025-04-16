ua en ru
Ср, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Суд начал рассмотрение по существу дела Порошенко о госизмене

Среда 16 апреля 2025 16:46
UA EN RU
Суд начал рассмотрение по существу дела Порошенко о госизмене Фото: суд начал рассмотрение по существу дела Порошенко о госизмене (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко официально стал обвиняемым по резонансному делу о государственной измене. Сегодня истек срок, установленный судом для его ознакомления с материалами "угольного дела", отныне дело будет рассматриваться по существу в суде.

Об этом заявил политолог Петр Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня обвинительный акт в отношении Порошенко направлен в суд, следовательно, дело наконец-то будет рассматриваться по существу", - отметил эксперт.

Олещук напомнил, что речь идет о событиях августа 2014 года. Именно тогда, по данным следствия, Порошенко наладил схему поставок угля с временно оккупированных территорий, сотрудничая с Виктором Медведчуком и россиянами. Общая сумма сделок достигала 1,5 млрд грн.

"Это поставило украинскую энергетику в зависимость от России и нанесло серьезный ущерб экономической безопасности Украины", - отмечает Олещук.

Кроме этого дела, Порошенко уже находится под санкциями из-за других обвинений.

"Более 65% украинцев не могут простить Порошенко нанесенный государству вред и поддерживают санкции против него, считая их заслуженными", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщалось, ранее НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Суд
NEWS
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза