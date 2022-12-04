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Заявление Макрона стало частью российской информационной операции, - ISW

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Заявление президент Франции Эммануэль Макрон усилило российскую информационную операцию о необходимости Запада обсудить "гарантии безопасности" для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В своем интервью 3 декабря Макрон заявил, что Западу следует подумать, как относиться к "гарантиям безопасности" для России, если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

"Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать. Как мы защищаем наших союзников. Как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", - заявил Макрон.

"Гарантии безопасности", которые требует Россия, влекут за собой частичный демонтаж НАТО путем возвращения к границам 1997 года и предоставление Москве права вето на будущее расширение альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении сослался на эти требования 1 декабря, напоминают эксперты.

"Требование России о "гарантиях безопасности" является частью более крупной российской информационной операции, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину", - говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что "гарантии безопасности", которые Украина, НАТО и остальная Европа примут от России после неспровоцированной и жестокой войны могут быть более подходящей темой для разговора западных лидеров, планирующих переговоры с Москвой.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, Украина подготовила и предложила партнерам документ о гарантиях безопасности для нашей страны. Киев готов подписать его уже в этом году.

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Эммануэль МакронГарантии безопасности