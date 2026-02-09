"Заявление дочери Кубрика" об украинских детях оказалось очередным вбросом РФ

Российская пропаганда в попытках оправдать депортацию украинских детей распространяет фейковое заявление дочери режиссера Стенли Кубрика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр противодействия дезинформации в Telegram.
В сети распространяются сообщения, что дочь режиссера Стэнли Кубрика якобы заявила об исчезновении более 20 000 украинских детей в Европе. Этот нарратив представляется как сюжет британского информационного агентства.
Как отметили в ЦПД, на самом деле такого сюжета не существует, а заявление полностью выдумано. Источником фейка стали российские Telegram-каналы.
Сообщения об исчезновении тысяч детей в Европе не подтверждены официальными расследованиями или отчетами правоохранительных органов ЕС и международных организаций.
По данным ЦПД, цель вброса - подать депортацию украинских детей в РФ как "спасение". Это информационное прикрытие военного преступления.
В Центре обратили внимание, что РФ незаконно депортирует украинских детей с оккупированных территорий, меняет им гражданство, документы и идентичность.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря инициативе Bring Kids Back UA Украине уже удалось вернуть из Российской Федерации 1625 детей.
Выступая на заседании Международной коалиции за возвращение детей в Нью-Йорке, глава государства подчеркнул, что каждый возврат является победой, однако одновременно и вызовом, поскольку дети нуждаются в защите от пережитых травм и последующей реинтеграции.