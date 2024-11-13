"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию

Он подчеркнул, что вопрос бронирования от мобилизации координируется вместе с Минэкономики, Минцифры и другими министерствами. Минобороны дает рекомендацию, сколько человек нужно для того, чтобы удерживать фронт, иметь оперативные и стратегические резервы.

"И мы пытаемся изменить парадигму, чтобы служба была честью, а не то, что как общество сейчас воспринимает. То есть "бусификация", ТЦК, "очень плохо" и так далее. Это вопросы и задачи, которые перед нами стоят. И это очень проблематичный для нас вопрос. То есть мы пытаемся изменить подходы, принципы", - сказал Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что в следующем году нужно продолжать мобилизацию, чтобы держать оборону, для целей и задач, указанных военной стратегией.

Умеров заявил, что Минобороны открыто к сотрудничеству с бизнесом по бронированию. По его словам, компании могут обратиться и разъяснить целесообразность бронирования работников.

"Поэтому мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями. И мы просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь. Потому что со своей стороны мы, как военная компонента, только можем говорить о своих целях и задачах. Но мы слышим, как я отметил, летом мы уже помогли сделать резерв. Но если нужно еще резервировать (бронировать, - ред.), то тогда нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - добавил он.