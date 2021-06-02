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Посадовця "Укрзалізниці" підозрюють у розкраданні майже 1 млн гривень

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Київ, Середа 02 червня 2021 10:32
Посадовця "Укрзалізниці" підозрюють у розкраданні майже 1 млн гривень Фото: посадовець "Укрзалізниці" привласнив майже 1 млн гривень держкоштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу "Укрзалізниці" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів. Гроші були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідчі встановили, що посадовець одного зі структурних підрозділів "Укрзалізниці" склав відповідні документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський" із товариством з ознаками фіктивності.

Ці документи стали підставою для перерахування відокремленим підрозділом "Укрзалізниці" 750 тисяч гривень на рахунок фіктивного товариства. Окрім того, фігурант достовірно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма виконувати не буде, повідомили у поліції.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру чиновникам Херсонської міськради у розкраданні 5 млн гривень бюджетних коштів.

Раніше стало відомо, що у Львівській області Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему, котру організував керівник однієї з філій НАК "Нафтогаз України".

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